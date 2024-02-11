محافظ كفر الشيخ يتابع سير العملية التعليمية في بداية الفصل الدراسي الثاني

اطمأن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، على انتظام العملية التعليمية بكل المراحل الدراسية، مشددًا على تقديم كل سبل الدعم والرعاية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، لتحصيل المواد التعليمية بسهولة.

أكد محافظ كفر الشيخ، انتهاء كل الاستعدادات الخاصة بالفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2023/ 2024، لاستقبال الطلاب بعد انتهاء إجازة نصف العام، وانتظام الدراسة بـ2298 مدرسة، بحضور 878 ألفا و165 طالبا بالمحافظة.

كما قدم محافظ كفر الشيخ، التهنئة للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، موجهًا بممارسة الأنشطة الطلابية، والاهتمام بالأنشطة الترفيهية والجانب المهارى، مشددًا على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها.