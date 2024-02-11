تفاصيل إصابة 7 أشخاص بحالات اختناق داخل محطة مياه بالشيخ زايد

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات حريق وتسرب غاز الكلور داخل محطة مياه بمدينة الشيخ زايد، والذي تسبب في إصابة 7 أشخاص بحالات اختناق.

وتبين أن ماس كهربائي داخل لوحة عنبر مكون من طابق واحد، بداخله خطين لأنابيب غاز الكلور لتنقية المياه وبه 60 أسطوانة كلور تستخدم في التنقية، سبب نشوب الحريق.

وأضافت التحريات، أن الحريق امتد إلى مبخري كلور المسئولين عن تحويل غاز الكلور من غاز إلى سائل لضخه بالمياه الداخلة للمحطة ومراحل التنقية ولم يمتد الحريق إلى باقى العنبر.

كما تبين عدم وجود تلفيات أخرى في المحطة، ولا إصابات سوى الـ7 أشخاص من بينهم 3 أفراد شرطة، تم علاجهم بمكان الحادث بمعرفة رجال الإسعاف، وأدى الحريق إلى توقف العمل بالعنبر دون التأثير على حركة المياه لحين الإصلاح.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا بوجود حريق وتسرب غاز الكلور بمحطة مياه بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين إصابة 7 أشخاص بحالات اختناق، تم علاجهم في مكان الواقعة، وتم السيطرة على التسرب والحريق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.