كشف الفنان ظافر العابدين، عن أبرز الاختلافات بين فيلم «أنف وثلاث عيون 2024» ونسخة الفنان الراحل محمود ياسين في حقبة ‏سبعينيات القرن الماضي‎.‎

وقال خلال مقابلة لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على قناة ‏‎ «ON E»‎، مساء السبت، أن شخصية هاشم ‏التي يجسدها في فيلم «أنف وثلاث عيون» 2024 تختلف عن شخصية هاشم التي قدمها الفنان الراحل محمود ياسين، قائلا: «الوضع ‏اختلف وعلاقات الكابلز الآن مختلفة والتقاليد تغيرت، وحصل تطور في علاقات الرجال بالنساء، والتعامل مختلف، فالطبيعي أن يكون ‏الفيلم مختلف».‏

وأشار إلى أن مكانة الفنان محمود ياسين ستظل راسخة في قلوب محبيه كأهم الممثلين في مصر والوطن العربي، موضحا أن سيناريو ‏الفيلم الجديد يطرح موضوعًا مختلفًا يجعل المقارنة بين الفيلمين غير واردة‎.‎

وأوضح أن الفيلم الحالي يُركز على شخصية «هاشم» من الجانب النفسي، محاولاً فهم طريقة تفكيره وأسباب عدم استقراره في علاقاته ‏غير المتوازنة، بينما ركزت نسخة السبعينيات على علاقات النساء، متابعا:«الكابلز اللي في سنة 2020 هيجدوا نفسهم في الفيلم».‏

وكشف عن «ظافر» شغفه بالأفلام والدراما الاجتماعية التي تحاكي علاقات المجتمع، موضحا أن ما جذبه في شخصية «هاشم» هو الجانب ‏النفسي المعقد، حيث تتناقض أفعاله مع مشاعره الداخلية‎.‎

وأكد أن الحياة ليست أبيض وأسود فقط، بل التسامح والصدق هما مفتاح أي علاقة ناجحة، متابعا: «أهم شيء الانسان يكون مرتاح ‏ويلقى الشخص الذي يحبه، صعب الانسان يكون تاريخه كله أبيض فلا يوجد أحد معصوم من الخطأ, وسهل الإنسان يقول يمين وشمال، ‏لكن عندما تكون هناك عاطفة؛ الأشياء تتغير والتسامح والصدق مهمان».‏