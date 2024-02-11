كشف الفنان ظافر العابدين، عن أبرز الاختلافات بين فيلم «أنف وثلاث عيون 2024» ونسخة الفنان الراحل محمود ياسين في حقبة سبعينيات القرن الماضي.
وقال خلال مقابلة لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على قناة «ON E»، مساء السبت، أن شخصية هاشم التي يجسدها في فيلم «أنف وثلاث عيون» 2024 تختلف عن شخصية هاشم التي قدمها الفنان الراحل محمود ياسين، قائلا: «الوضع اختلف وعلاقات الكابلز الآن مختلفة والتقاليد تغيرت، وحصل تطور في علاقات الرجال بالنساء، والتعامل مختلف، فالطبيعي أن يكون الفيلم مختلف».
وأشار إلى أن مكانة الفنان محمود ياسين ستظل راسخة في قلوب محبيه كأهم الممثلين في مصر والوطن العربي، موضحا أن سيناريو الفيلم الجديد يطرح موضوعًا مختلفًا يجعل المقارنة بين الفيلمين غير واردة.
وأوضح أن الفيلم الحالي يُركز على شخصية «هاشم» من الجانب النفسي، محاولاً فهم طريقة تفكيره وأسباب عدم استقراره في علاقاته غير المتوازنة، بينما ركزت نسخة السبعينيات على علاقات النساء، متابعا:«الكابلز اللي في سنة 2020 هيجدوا نفسهم في الفيلم».
وكشف عن «ظافر» شغفه بالأفلام والدراما الاجتماعية التي تحاكي علاقات المجتمع، موضحا أن ما جذبه في شخصية «هاشم» هو الجانب النفسي المعقد، حيث تتناقض أفعاله مع مشاعره الداخلية.
وأكد أن الحياة ليست أبيض وأسود فقط، بل التسامح والصدق هما مفتاح أي علاقة ناجحة، متابعا: «أهم شيء الانسان يكون مرتاح ويلقى الشخص الذي يحبه، صعب الانسان يكون تاريخه كله أبيض فلا يوجد أحد معصوم من الخطأ, وسهل الإنسان يقول يمين وشمال، لكن عندما تكون هناك عاطفة؛ الأشياء تتغير والتسامح والصدق مهمان».