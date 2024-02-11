أونروا: بعض العائلات في غزة نزحت 10 مرات بحثا عن الأمن

انتقال العملية العسكرية الإسرائيلية إلى مدينة رفح الفلسطينية ينذر بعواقب وخيمة.



قال المتحدث باسم وكالة أونروا كاظم أبو خلف، إن انتقال العملية العسكرية الإسرائيلية إلى مدينة رفح الفلسطينية ينذر بعواقب وخيمة، مشيرًا إلى أن المدينة الصغيرة التي يقطنها عادة 300 ألف مواطن، أصبحت مكتظة بـ1.4 مليون مواطن.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن زحف قوات الاحتلال بشكل أكبر إلى الجنوب يُعقد من ظروف الحياة، لافتًا إلى أن الاكتظاظ في رفح أدى إلى انتشار مهول للأمراض.



ونوه أن تلك الأوضاع تُعقد العمل الإنساني على الأرض، مضيفًا: «جيش الاحتلال عندما يخرج من منطقة ما يلبث إلى أن يعود، أين سيذهب الناس؟! المواصلات غير متوفرة وحالة الطرق يرثى لها، كما أن الأماكن الآمنة تقصف دون تمييز».



ولفت إلى أن «المواطنين الفلسطينيين ينتقلون من خطر إلى خطر، خاصة مع استمرار وجود مخلفات القذائف والقنابل التي لم تنفجر»، قائلًا إن بعض العائلات نزحت 10 مرات بحثا عن الأمن الذي لم يعد موجودا منذ 7 أكتوبر.



وعن الاتهام الإسرائيلي بوجود نفق لحماس أسفل مقر أونروا الرئيسي في القطاع، شدد على أن الوكالة الأممية لا تعلم شيًا عن هذا النفق، موضحًا أن الموظفين تركوا المقر يوم 12 أكتوبر الماضي، بدعاوى إخلاء إسرائيلية حرصًا على سلامتهم.



وأكمل: «منذ 4 أشهر لا نملك السيطرة على المقر، هذه حملة ممنهجة تهدف للنيل من الوكالة الأممية، وما يدمي القلب أن الادعاءات الإسرائيلية أدت إلى اتخاذ دول كبرى قرارات بتعليق تمويلها لأونروا، وتلك الدول مجتمعة قدمت 840 مليون دولار العام الماضي، أي ما يعادل ثلثي الميزانية».