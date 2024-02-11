مستشار رئيس فلسطين: سببان وراء الاعتراض الأمريكي على عملية برية إسرائيلية في رفح

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، معلقا على التكهنات بشن عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح، إن عقلية الاحتلال لم تتغير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قنة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أن النوايا المبيتة سواء الخفية أو المعلنة لم تتغير هي الأخرى.

وأشار إلى أنّ أهداف العدوان الإسرائيلي سواء القريبة أو البعيدة، تتضمن العمل على تهجير أهالي قطاع غزة ومن ثم تصفية القضية الفلسطينية.

ونبه بأنّ إسرائيل إذا نفذت تهديداتها المعلنة بشن عملية برية في رفح رغم الكثافة السكانية التي تضمها، فإنّها ستكون مذبحة.

وشدد على أنّ هذا الأمر يمثل حقيقة يعرفها الإسرائيليون أو الأمريكيون، منوهًا بأن الولايات المتحدة أبدت اعتراضات وتحفظات على تنفيذ العملية خوفًا من أمرين، وهما المذبحة والتهجير.

ونوه بأنّ جيش الاحتلال إذا نجح في هذا المخطط الذي وصف بالشيطاني، سينتقل إلى الضفة الغربية لتهجير سكانها أو تقليل عددهم للحد الأدنى.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد طلب تعبئة قوات الاحتياط في جيش الاحتلال، تمهيدًا للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

في حين تثار الكثير من التحذيرات من مغبة أي عملية إسرائيلية في رفح، كونها تمثل مأوى لـ1.5 مليون فلسطيني نزحوا من مختلف مناطق القطاع.