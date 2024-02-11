أصدرت لجنة الانتخابات الباكستانية، تعليمات بإعادة الاقتراع في 53 مركز اقتراع، في ثلاث دوائر انتخابية، في الجمعيات الوطنية والإقليمية يوم الخميس المقبل.

وطبقا لمتحدث باسم لجنة الانتخابات ، فإن اللجنة حجبت النتائج في دوائر "إن.إيه-88 خوشاب" و"بي.إس-18 جوتكي-1" و"بي.كيه-90" كوهات، بسبب إهدار مواد الاقتراع، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد.

وسيتم الإعلان عن نتائج تلك الدوائر الانتخابية، بعد الخامس عشر من هذا الشهر.

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد قالت أمس السبت أن الإدلاء بتعليقات سلبية قبل استكمال العملية الانتخابية العامة التي أجريت يوم الخميس الماضي، ليس بناء ولا موضوعيا.

وقالت الوزارة: "لقد فوجئنا بالنبرة السلبية لبعض هذه التصريحات، التي لا تأخذ في الاعتبار مدى تعقيد العملية الانتخابية ولا تعترف بالممارسة الحرة لحق التصويت من جانب عشرات الملايين من الباكستانيين"، بحسب قناة جيونيوز الإخبارية الباكستانية في موقعها الإلكتروني.