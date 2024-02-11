 المكتب الحكومي بغزة: العائلات تحصل على نصف وجبة خلال 48 ساعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المكتب الحكومي بغزة: العائلات تحصل على نصف وجبة خلال 48 ساعة

غزة - معا
نشر في: الأحد 11 فبراير 2024 - 9:37 م | آخر تحديث: الأحد 11 فبراير 2024 - 9:37 م
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم، أن بعض العائلات تحصل خلال 48 ساعة على نصف وجبة غذائية فقط.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الأحد، أن بعض العائلات تحصل خلال 48 ساعة على نصف وجبة غذائية فقط، محملا إسرائيل مسئولية حصار القطاع ومنع وصول المساعدات إليه.

وقال المكتب في بيان اليوم الأحد: "نحمل الاحتلال مسئولية حصار القطاع ومنع وصول المساعدات".

وأضاف: "الاحتلال يمنع وصول الشاحنات إلى محافظة شمال القطاع والوضع الوضع الإنساني في شمال غزة تجاوز المرحلة الكارثية، والمواطنون هناك لا يجدون حتى الأعلاف والحبوب، وبعض العائلات تحصل خلال 48 ساعة على نصف وجبة غذائية فقط".

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في بيانه بوقف "اعتداءات الجيش الإسرائيلي على المدنيين وإنهاء الحرب والضغط على إسرائيل لكسر الحصار".

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