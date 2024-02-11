أشرف صبحي: الرياضة رأي عام واختيار حسام حسن جاء بعد تقييم حجم الخسائر

علق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على قرار إسناد تدريب المنتخب الوطني إلى حسام حسن بعد الاستقرار على توجيه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا عقب خيبة الفراعنة بالخروج من دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال وزير الرياضة في تصريحات لقناة (MBC) مصر :" لن نعلق على القرار في الوقت الراهن ندعم المفهوم والفكرة، كانت هناك أهداف للمنتخب في الفترة الماضية ولكن عندما نشعر ونرى أن الأمور لا تسير في الطريق الصحيح كما نريد نقف ونقيم لاتخاذ القرار المناسب".

أضاف:" نجاح القرار في توقيت اتخاذه بعد تقيم أسباب الخسائر لأننا لم نحقق الأهداف التي كنا نأملها في الفترة الماضية ولهذا نساند اتحاد الكرة وندعمه وسنحاول توفير كل الظروف الملائمة".

أكمل:" الرياضة رأي عام وقوة اقتصادية وإعلامية كبيرة وهناك آراء كثيرة لكن الأهم في ظل هذا أن يكون القرار السليم في الوقت السليم".

أتم:" بعد النظر والتقييم دورنا الحالي ممثل في وزارة الرياضة دعم ومساندة حسام حسن وجهازه المعاون وتوفير كل الظروف المناسبة ومتابعة خطوات اتحاد الكرة".