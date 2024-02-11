 نتنياهو يتمسك باقتحام رفح.. ويزعم: سنوفر ممرات للنازحين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نتنياهو يتمسك باقتحام رفح.. ويزعم: سنوفر ممرات للنازحين

وكالات
نشر في: الأحد 11 فبراير 2024 - 9:43 ص | آخر تحديث: الأحد 11 فبراير 2024 - 9:43 ص

وسط تصاعد المخاوف المحلية والإقليمية والدولية من خطة إسرائيلية لاقتحام مدينة رفح المكتظة بالنازحين الفلسطينيين، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، عزمه إطلاق تلك العملية العسكرية.

وقال نتنياهو، في تصريحات لقناة "اي بي سي" الأمريكية: "أولئك الذين يحذروننا من دخول رفح، يقولون لنا بمعنى آخر يجب أن نخسر الحرب، ونترك حماس هناك".

كما اعتبر أن "النصر في متناول اليد بالسيطرة على رفح، المعقل الأخير لحماس"، بحسب تعبيره.

إلى ذلك، ذكر نتنياهو، أن القوات الإسرائيلية ستدخل المدينة جنوب القطاع "مع ضمان المرور الآمن للسكان المدنيين حتى يتمكنوا من المغادرة"، بحسب زعمه.

وتابع: "نحن نعمل على وضع خطة مفصلة لتحقيق ذلك، ولا نتعامل مع هذا الأمر بشكل عرضي".

إلا أنه لم يحدد إلى أين قد يتجه أكثر من مليون نازح لجأوا إلى تلك المدينة هرباً من الحرب، وتنفيذاً لتعليمات جيش الاحتلال الإسرائيلي السابقة.

وتأتي تلك التصريحات فيما يتصاعد القلق بين النازحين الذين تكدسوا في رفح داخل خيم أو ملاجئ غير مؤهلة، وحتى في الشوارع، من هجوم إسرائيلي.


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