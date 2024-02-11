صندوق النقد الدولي: الحرب في قطاع غزة تدمر الاقتصاد الفلسطيني

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، اليوم الأحد، أن الحرب في قطاع غزة دمرت اقتصاد كل من القطاع المحاصر والضفة الغربية المحتلة.

وقالت في كلمة أمام القمة العالمية للحكومات في دبي، إن "الآفاق السيئة للاقتصاد الفلسطيني تزداد سوءا مع استمرار الصراع"، مضيفة "فقط السلام الدائم والحل السياسي سيغيرانها بشكل جذري من الناحية الاقتصادية".

وبحسب جورجييفا، تراجع النشاط الاقتصادي في القطاع بنسبة 80% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بالعام السابق، مضيفة أنه في الضفة الغربية بلغ التراجع 22%.