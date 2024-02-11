سنغافورة تضيف 5600 ممرضة إلى كوادرها الطبية العام الماضي

عززت سنغافورة القوى العاملة في مجال التمريض لديها، حيث قبلت خمسة آلاف و600 ممرضة عروضا للعمل في نظام الرعاية الصحية العام في عام 2023، بما في ذلك أربعة آلاف و500 ممرضة مسجلة بالفعل للعمل.

وقال وزير الصحة أونج يي كونج في تصريحاته اليوم السبت خلال زيارة لمستشفى تان توك سنج، في اليوم الأول من احتفالات السنة الصينية الجديدة، إن عدد من جرى توظيفهن تجاوز الهدف المعلن في وقت سابق، وفقا لصحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية .

وأضاف: "نحن دائما نفتقر إلى القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية. لذلك في العام الماضي ، حددنا لأنفسنا هدفا لتوظيف أربعة آلاف ممرضة ، في أنظمة الرعاية الصحية الخاصة والعامة ، من أجل تعويض أولئك اللائي فقدناهم خلال كوفيد 19 أولا ، وفي الوقت نفسه، توسيع قوتنا العاملة بشكل أكبر".

وقالت وزارة الصحة في يناير إن عدد الممرضات المسجلات في عام 2023 تجاوز الرقم الذي شوهد في العام السابق ، عندما تم تسجيل 3 آلاف و400 ممرضة جديدة.

وأعلنت الوزارة في عام 2022 عن الحاجة إلى تكثيف التوظيف المحلي والخارجي ، للتعويض عن الممرضات اللائي غادرن البلاد أو المهنة أثناء جائحة كوفيد 19، ولتلبية احتياجات الرعاية الصحية المتزايدة لسكان سنغافورة المسنين.