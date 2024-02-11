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قرر قاضي المعارضات بمحكمة عين شمس، تجديد حبس متهمين اثنين، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة كمية من الهيروين وزنت كيلوجراما، وسلاح ناري.

كانت القوات الأمنية بالقاهرة تلقت معلومات بضلوع عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة عين شمس وبيعها للراغبين من أهالي المنطقة وأن العاطلين يترددان على شوارع معينة بالمنطقة.

وبانتقال الأجهزة الأمنية والتحري حول المعلومات ألقت القوات الأمنية القبض على المتهمين وعثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الهيدرو وزنت كيلوجرام – فرد خرطوش- عدد من الطلقات).

وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بغرض بيعها للراغبين من المنطقة وحيازة السلاح الناري بغرض الدفاع عن تجارتهما غير المشروعة، فأمرت النيابة العامة بحبسهما فيما أصدر قاضي المعارضات القرار السابق بحقهما.