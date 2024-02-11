حماس تدعو محكمة العدل الدولية إلى توثيق جرائم الاحتلال ومحاكمته

قالت حركة حماس، إن «الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي أبو إسكندر شمال مدينة غزة، واستهداف قناصته للمدنيين العزّل من أطفال ونساء في الشوارع والطرقات، واستمرار جرائم قنص المدنيين، خصوصاً في محيط مجمّع ناصر الطبي بخانيونس؛ هي امتداد لحرب الإبادة المتواصلة التي يشنها العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أمام سمع وبصر العالم أجمع».



ودعت في بيان لها، هيئة محكمة العدل الدولية، التي أقرّت مجموعة من القرارات التي تهدف إلى حماية المدنيين من أعمال الإبادة؛ إلى متابعة هذه الجرائم المستمرة، وتوثيقها، والمُضيّ في إجراءات محاكمة هذا الكيان المارق، الذي يتحدّى القوانين والقرارات الدولية كافة.



كما دعت في البيان الذي نشرته عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي إلى الوقوف عند مسئولياته، واتخاذ إجراءات جادّة تضمن وقف هذه الجرائم المروّعة، وتُلزِم حكومة الاحتلال، بتنفيذ القرارات التي أصدرتها المحكمة.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 28 ألفًا و176 شهيدًا و67 ألفًا و784 جريحًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وقالت صحة غزة، في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 112 شهيدًا و173 جريحًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأضافت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.