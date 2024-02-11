مديرة صندوق النقد الدولي: الشرق الأوسط منطقة شابة في الموارد

اختتمت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، كلمتها الافتتاحية في المنتدى المالي العربي، المنعقد في دبي، اليوم، بالقول: "في بلادي يمثل المطر رمزا للخير، وقد يكون استقبال دبي لنا بالأمطار رمزا للخير المستقبلي والازدهار في العالم".



وتعرضت دبي، منذ الصباح الباكر اليوم الأحد لهطول أمطار متوسطة، اضطرت البعض لحمل مظلات حماية منها.



وأضافت جورجيفا: "أنه علينا أن نخلق شجرة تعاون قوية بين المنطقة والصندوق، مقاومة للصدمات، تلك الشجرة التي تنمو في هذه المنطقة الجميلة في العالم".



وقالت إنه رغم إن العالم العربي يتعرض لمخاطر اقتصادية تتعلق بتوترات جيوسياسية، "إلا إن المنطقة لديها الثبات والمرونة المطلوبة، فهي منطقة شابة في الموارد، والتي يمكن أن تثري هذه الشجرة".