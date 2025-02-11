كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أهمية مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "يبدو الأمر وكأنه كلاسيكو في هذه المنافسة، لأننا لعبنا ضد بعضنا البعض عدة مرات".

وأضاف: "من الصعب جدًا التنبؤ بما سيحدث، لأنه سيعتمد كثيرًا على السلوك والجودة والثقة والشخصية، إنها مباريات ذات مستوى عالٍ للغاية حيث يتعين عليك إظهار أفضل ما لديك في كل جانب".

وأكمل: "أعتقد أن مانشستر سيتي هو أحد أفضل الأندية في أوروبا، ولديه أفضل مدرب في هذه البطولة في الوقت الحالي، وهذه هي المباراة الأصعب التي من الممكن أن نخوضها، وبخصوص مستوى السيتي إذا لم نكن 100٪ فلن نفوز، لكننا نشعر بالتنافسية، على الرغم من حالة الطوارئ التي نعيشها".

وأنهى مدرب ريال مدريد: "جوارديولا مدرب ساهم كثيرًا في كرة القدم من حيث الاستحواذ واللعب الهجومي والضغط والخروج من الخلف، إنه مبتكر في كرة القدم وأحترمه كثيرًا، إنه أحد أفضل المدربين إن لم يكن الأفضل".