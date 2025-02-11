نتنياهو: سنواصل العمل بحزم ودون كلل حتى نعيد جميع الرهائن من غزة

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أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح الثلاثاء، بيانًا علق فيه على وفاة شلومو منصور، البالغ من العمر 86 عامًا، والذي احتجزته المقاومة داخل غزة منذ أحداث السابع من أكتوبر 2023.

وقال في البيان الذي نشره ديوان مجلس الوزراء: «نشارك عائلة منصور حزنها العميق، ولن نهدأ أو نسكت حتى يعود إلى قبر إسرائيل».

وأضاف: «سنواصل العمل - بحزم ودون كلل - حتى نتمكن من استعادة جميع رهائننا في غزة، الأحياء والأموات على حد سواء».

ويعقد المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، اجتماعا الساعة 11:00 صباحًا في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان حركة حماس بتأجيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المنوي إطلاق سراحهم السبت القادم.

فيما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غزة بفتح أبواب الجحيم اذا لم يطلق سراح جميع المحتجزين بحلول الساعة 12 من يوم السبت.

وكان نتنياهو دعا إلى مشاورات أمنية وقدم موعد اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي إلى ساعات الصباح الباكر.