إخلاء نحو 300 مدرسة في قبرص بسبب تهديدات بوجود قنابل

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قامت السلطات في قبرص بإخلاء مئات المدارس، اليوم الثلاثاء، في أعقاب تلقي تهديدات بوجود قنابل، وذلك للمرة الثانية خلال العام الجاري.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة كيرياكي لامبيريانيدو للإذاعة القبرصية إنه لم يتم العثور على متفجرات خلال عمليات التفتيش.

وقد تم إرسال التهديدات بالبريد الإلكتروني كما تم تلقي تهديدات مماثلة في المجر والبوسنة والهرسك.

وأضافت لامبيريانيدو أنه تم إبلاغ وكالة تطبيق القانون الأوربية (يوروبول).

وقال موقع أخبار قبرص إن موجه التهديد ذكر كلمة "الله" كما يرددها المسلمون .

وأضاف الموقع أن عبارات مثل "سنغسل وجوهكم بالدماء" "وسنغزو كل بوصة من الأراضي الأوروبية" كانت جزءا من التهديدات التي تمت كتابتها بلغة يونانية ركيكة.