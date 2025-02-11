قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنهم لا يعرفون مكان المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأضاف خلال مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، أنه أعطى موعدًا نهائيًا للإفراج عن المحتجزين وذلك بحلول يوم السبت.

وأشار إلى أن الشرق الأوسط سيشهد السلام (من خلال خطة تجاه غزة)، لافتًا إلى أن عناصر حركة حماس متنمرون لأنهم الأضعف، وفق قوله.

ونوه بأنه يرغب في أن يعيش الفلسطينيون في مناطق يختارونها، موضحًا أنه ستكون هناك المزيد من الأراضي أمامهم مثل الأردن ومصر أو أماكن أخرى.

ولفت إلى أنه مع إنهاء هذه المحادثات سيكون الفلسطينيون سعداء، موضحًا أن سكان غزة ليس لديهم بديل، وليس لديهم خيار آخر إلا أن يقتلوا بمستويات لم يرها أحد من قبل.