السعودية تشارك في تمرين محارب الكوبرا 25-1 بالمملكة المتحدة

تشارك القوات الجوية السعودية في تمرين "محارب الكوبرا 25-1" الذي يُنفذ بالمملكة المتحدة إلى جانب قوات عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وحث الفريق الركن الامير تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية السعودية ، في كلمة توجيهية للأطقم الجوية والفنية والمساندة المشاركة بالتمرين، على تمثيل الوطن خير تمثيل، وبذل قصارى جهدهم والاستفادة من التمرين، وتطبيق أعلى معايير السلامة ، بحسب و كالة الانباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء .

وأكد الامير تركي بن بندر أن المشاركة في هذا التمرين تهدف إلى تعزيز العلاقات والتعاون مع القوات الجوية الملكية البريطانية والقوات الأخرى المشاركة، وإبراز قدرات واحترافية وجاهزية القوات الجوية، واكتساب المزيد من الخبرات القتالية للأطقم الجوية والمساندة في بيئة حرب معقدة وتهديدات مختلفة.

يذكر أن القوات الجوية تشارك بعدد من طائرات إف - 15إس أيه بالإضافة إلى العديد من المنظومات من القوات الجوية للدولة المستضيفة المملكة المتحدة، والدول المشاركة قطر، وتركيا، وفرنسا.