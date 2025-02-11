أظهرت نتائج مسح بنك إن.أيه.بي تحسن ثقة الشركات في أستراليا، رغم تدهور حالة الأعمال خلال الشهر الماضي.

وذكر البنك أن مؤشر حالة الأعمال تراجع من 6 نقاط خلال ديسمبر إلى 3 نقاط خلال يناير، في حين ارتفع مؤشر الثقة من سالب نقطتين إلى 4 نقاط خلال الفترة الحالية.

وقال بنك إن.أيه.بي في تقريره إن هذه التحركات شهدت تقارب قراءة مؤشري الثقة وحالة الأعمال خلال الشهر الماضي، بعد فترة طويلة من التباين على مدى العامين الماضيين.

وتدهور مؤشرا التداول والربحية الفرعيين لمؤشر الظروف بمقدار 3 نقاط و6 نقاط على التوالي، في حين ارتفع مؤشر التوظيف بمقدار نقطة واحدة. وانخفض معدل استخدام الطاقة التشغيلية إلى 82% خلال الشهر الماضي مقابل 7ر82% خلال الشهر السابق. وتراجع مؤشر الطلبيات المسبقة بمقدار نقطة واحدة إلى سالب 3 نقاط، في حين تراجع مؤشر الإنفاق الرأسمالي بمقدار 7 نقاط ليسجل 4 نقاط.

وعلى صعيد الأسعار كشف مسح البنك تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات التشغيل إلى 1ر1%، في حين ارتفعت تكلفة العمالة بنسبة 8ر1%. في المقابل استقر معدل تضخم أسعار بيع الإنتاج عند مستوى 8ر0% وارتفع معدل تضخم أسعار التجزئة بنسبة طفيفة إلى 9ر0%.