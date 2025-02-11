علق الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نقل سكان قطاع غزة خارجه، وسيطرة الولايات المتحدة على أراضي القطاع والعمل على تطويره.

وقال الشرع، خلال مقابلة إذاعية أجريت في دمشق مع أليستر كامبل، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وروري ستيورات، الوزير البريطاني المحافظ السابق، في برنامج «بودكاست» إنه «ليس من الأخلاق البشرية ولا السياسية أن يتصدر ترامب لإخراج الفلسطينيين من أرضهم».

وبحسب ما نشره موقع «CNN عربية»، أضاف أنه «لا يوجد هناك أي قوة تستطيع أن تجبر أهل الأرض أن يهجروا من أرضهم»، معقبًا: «هذه جريمة كبيرة جدا، لا يمكن أن تحدث، ولا أعتقد أنها ستنجح».

واستطرد: «العديد من الدول حاولت القيام بذلك، لكنها جميعا فشلت، خاصة خلال الحرب الأخيرة على غزة، تحمل الناس على مدار العام ونصف العام، الألم والقتل والدمار، ولم يقبلوا الخروج من أرضهم».

وواصل: «على مدار أكثر من 80 عاماً من هذا الصراع، من خرج ندم، وهناك درس فلسطيني تعرفت عليه كل الأجيال وهو التمسك بأرضهم».