اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تواصل عملها في ثالث أيام فتح باب الترشح

بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبد الرحيم السكرتير العام، ثالث أيام تلقي طلبات الترشح لمقعد نقيب الصحفيين، و6 من أعضاء مجلس النقابة.

وتستمر اللجنة المشرفة على الانتخابات، في تلقي طلبات الترشح من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا حتى يوم الخميس المقبل 13 فبراير، وتستمر في تلقي طلبات الترشح حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.

وتبدأ اللجنة، في تلقي طلبات التنازلات والطعون اعتبارًا من السبت 15 فبراير، ولمدة 5 أيام -في نفس توقيتات تلقي طلبات الترشح- على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.