محافظ أسوان يعتمد حركة المحليات لشغل وظيفة رئيس وسكرتير قرية بإجمالي 48 قيادة

اعتمد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، حركة المحليات لشغل وظيفة رئيس وسكرتير قرية بمختلف مدن ومراكز المحافظة وذلك بإجمالي 48 قيادة، عقب إجراء المقابلات الشخصية لـ 85 متقدما.

وأكد كمال، إجراء هذه الحركة لرؤساء وسكرتير القرى لإتاحة الفرصة لقيادات ميدانية قادرة على تحمل المسئولية والوفاء بتطلعات وطموحات الشارع الأسواني لتحقيق نقلة نوعية وحضارية لهذه المحافظة الواعدة والتي يستحق أهلها تحسين كامل في مستوى المعيشة والحياه اليومية.

وأوضح المحافظ، أن الفترة الماضية شهدت تقييما مستمرا للقيادات الحالية من خلال قدرتهم على التعامل السريع مع مشاكل وهموم ومطالب المواطن البسيط، علاوة على ما كشفته الجولات الميدانية المفاجئة للوقوف من قرب على مستوى الأداء وتنفيذ توجيهات المحافظ، وخاصة في ملفات النظافة والتجميل والتطوير والإشغالات والتعديات والتصالح في مخالفات البناء والتقنين وغيرها من الملفات الهامة.