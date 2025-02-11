احتفل نادي الزمالك بعيد ميلاد نجمه التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق، والذي يتمم اليوم عامه الـ32.

مهاجم الأفريقي التونسي السابق، كان قد انتقل للزمالك في يناير 2020 قادماً من المقاولون العرب، على سبيل الإعارة، قبل أن تتحول إعارته إلى بيع نهائي، حيث تألق بالقميص الأبيض وحقق العديد من الأرقام المميزة، وحصد بطولات عدة أيضا مع الفريق.

ولعب الجزيري 146 مباراة مع الزمالك بكل البطولات سجل خلالها 41 هدفاً ليكون في قائمة أفضل الهدافين الأجانب مع القلعة البيضاء تاريخيا، كما صنع اللاعب 19 هدفاً.

وفي مسيرته الممتدة لأكثر من 4 مواسم حصد الجزيري بطولة الدوري الممتاز مرتين، كما فاز بكأس مصر مرة واحدة، وعلى الصعيد القاري فاز بكأس الكونفدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي.