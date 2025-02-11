الكشف عن خيارين لحسم مستقبل صلاح مع ليفربول

كشفت تقارير صحيفة إنجليزية عن خيارين بخصوص مستقبل النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي خلال الفترة المُقبلة.

وينتهي عقد صلاح مع الليفر بنهاية الموسم الحالي، بينما لم تقم الإدارة بتجديد عقد اللاعب صاحب الـ32 عاما.

ونقل موقع "تي بي آر فوتبول" عن الصحفي الإنجليزي جيمس بريس عبر بودكاست أجراه مؤخرا، أن صلاح أمامه خياران لا ثالث لهما من أجل حسم مستقبله.

وأضاف التقرير أن الخيار الأول هو الذهاب إلى الدوري السعودي، وتوقيع عقد مع أحد الأندية، وذلك في ظل الأنباء القوية حول رغبة نادي الهلال – المُشارك بكأس العالم للأندية في التعاقد مع اللاعب – أو أن يواصل رحلته مع ليفربول ويتوصل لاتفاق بشأن تمديد عقده مع النادي الإنجليزي.

واستبعد "بريس" أن يقوم صلاح بالانتقال إلى أي نادٍ أوروبي آخر، وذلك بعدما كان قد ارتبط اسم النجم المصري بأكثر من نادٍ في أوروبا أبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي.