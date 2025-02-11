يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحري وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى



القاهرة 17 11

العاصمة الإدارية 17 10

6 أكتوبر 18 10

بنهــــا 17 11

دمنهور 17 10

وادي النطرون 18 09

كفر الشيخ 17 10

المنصورة 17 09

الزقازيق 18 11

شبين الكوم 17 10

طنطا 18 10

دمياط 17 11

بورسعيد 17 11

الإسماعيلية 18 09

السويس 18 09

العريش 16 10

رفح 16 09

رأس سدر 18 09

نخل 15 02

كاترين 12 01-

الطور 19 12

طابا 15 07

شرم الشيخ 22 13

الإسكندرية 17 11

العلمين 16 11

مطروح 16 11

السلوم 18 10

سيوة 17 06

رأس غارب 22 12

الغردقة 21 12

سفاجا 22 13

مرسى علم 22 14

شلاتين 24 16

حلايب 21 17

أبو رماد 22 16

رأس حدربة 22 16

الفيوم 18 09

بني سويف 18 07

المنيا 19 06

أسيوط 18 06

سوهاج 19 08

قنا 22 09

الأقصر 21 09

أسوان 22 10

الوادي الجديد 20 11

أبوسمبل 23 12

• أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى



مكة المكرمة 29 19

المدينة المنورة 28 16

الرياض 25 14

المنامة 21 16

أبوظبى 24 17

الدوحة 24 16

الكويت 18 12

دمشق 11 01

بيروت 14 10

عمان 11 03

القدس 10 04

غزة 16 10

بغداد 19 04

مسقط 24 20

صنعاء 27 09

الخرطوم 33 20

طرابلس 18 11

تونس 18 09

الجزائر 17 08

الرباط 22 10

نواكشوط 32 18

• وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى



أنقرة 04 03-

إسطنبول 06 01

إسلام آباد 20 08

نيودلهي 27 13

جاكرتا 32 24

بكين 04 03-

كوالالمبور 35 24

طوكيو 12 01

أثينا 10 04

روما 16 08

باريس 07 03

مدريد 14 06

برلين 04 03-

لندن 06 03

مونتريال 05- 16-

موسكو 03- 06-

نيويورك 02 03-

واشنطن 03 02-

أديس أبابا 26 12