 القوات المسلحة تشارك في المسابقة الدولية العاشرة لحفظ القرآن الكريم للعسكريين بالسعودية - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 فبراير 2025 5:12 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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القوات المسلحة تشارك في المسابقة الدولية العاشرة لحفظ القرآن الكريم للعسكريين بالسعودية

مصطفى المنشاوي
نشر في: الثلاثاء 11 فبراير 2025 - 5:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 فبراير 2025 - 5:10 م

شارك وفد من القوات المسلحة المصرية في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية في نسختها العاشرة، والتي استمرت فعالياتها على مدار عدة أيام بالمملكة، بمشاركة 179 متسابقًا من 32 دولة، تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي.

وحصل الفريق المصري على مراكز متقدمة في جميع أفرع المسابقة، بحصد المركز الرابع في الفرع الثاني من المسابقة، والمركز الثالث في الفرع الثالث، والمركز الأول في الفرع الخامس، والمركز الثاني في الفرع السادس من المسابقة، والمركز السادس في الفرعين الأول والرابع.

جدير بالذكر أن القوات المسلحة المصرية شاركت في جميع نسخ المسابقة السابقة، التي يتم تنظيمها كل عامين هجريين في حفظ وتجويد وترتيل القرآن الكريم للعسكريين، ونجحت في تحقيق مراكز متقدمة، مما يعكس المستوى المتميز لمقاتلي القوات المسلحة المصرية وقدرتهم على العطاء والإبداع في مختلف المجالات.

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