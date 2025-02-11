تعيين 25 من أبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية في سوهاج

وافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، على تعيين 25 من أبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية بديوان عام محافظة سوهاج، والوحدات المحلية التابعة، ومديرية التنظيم والإدارة.

وأكد أحمد محمد عزت، مدير مديرية التنظيم والإدارة بسوهاج، أن المديرية تقوم حاليًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسليم المرشحين عملهم بعد استيفائهم أوراق التعيين مباشرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الفتاح محمد سراج، محافظ سوهاج، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليم المرشحين عملهم فور استيفائهم الشروط المقررة قانونًا.

جدير بالذكر أن هذا العدد من تعيينات أبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية يُعد الأكبر بمحافظة سوهاج منذ أن بدأت الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتعيينهم.