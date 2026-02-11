انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي حول الانتخابات الليبية

- المتحدثون يؤكدون أن العزوف الانتخابي ليس مجرد ظاهرة تقنية بل هو انعكاس لتعقيدات سياسية واجتماعية



شهدت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، اليوم الأربعاء، انطلاق أعمال المؤتمر العلمي الدولي، في العاصمة طرابلس، والذي تنظمه المفوضية بالشراكة مع الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، وبالتعاون مع فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيا تحت عنوان "إشكاليات العزوف عن المشاركة في الانتخابات الليبية".

وجاء ذلك وسط حضور أكاديميين ومهتمين بالعملية الديمقراطية، في خطوة تهدف إلى وضع العملية الديمقراطية تحت مجهر البحث العلمي الرصين.

وافتُتحت فعاليات اليوم الأول بمراسم استقبال رسمية وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها عزف النشيد الوطني إيذاناً ببدء الجلسة الافتتاحية التي تضمنت كلمات محورية استهلت بكلمة عماد السايح رئيس مجلس المفوضية، تلتها كلمات لكل من رئيس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا الأستاذ الدكتور رمضان الهادي المدني، وعن اللجنة التحضيرية الدكتور سليمان الشحومي، ورئيس اللجنة العلمية الدكتور فوزي محمد المختار، حيث أجمع المتحدثون على أن العزوف الانتخابي ليس مجرد ظاهرة تقنية بل هو انعكاس لتعقيدات سياسية واجتماعية تتطلب حلولاً جذرية ومستدامة.

كما أضفت كلمة ممثل عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وكلمة الدكتور يوسف الصواني، أستاذ العلوم السياسية، بعداً دولياً وأكاديمياً على المؤتمر، حيث ركزت المداخلات على ضرورة استعادة الثقة بين الناخب والمؤسسات السياسية، مشيرين إلى أن هذا الملتقى يمثل منصة حيوية لتبادل الخبرات الدولية وتطويعها بما يتناسب مع خصوصية الواقع الليبي، وصولاً إلى صياغة استراتيجيات وطنية تضمن أوسع مشاركة شعبية في الاستحقاقات القادمة.

وتخلل الافتتاح عرض شريط وثائقي استعرض مسار الإعداد الطويل لهذا المؤتمر، مبرزاً الأهداف الاستراتيجية التي تسعى لتشخيص الواقع الانتخابي وتقديم توصيات علمية وعملية لصناع القرار، لتختتم أعمال الجلسة الصباحية بتأكيد المشاركين على أن هذا المؤتمر يمثل جسراً مهماً بين البحث الأكاديمي والعمل الميداني، سعياً لتحقيق الاستقرار السياسي عبر صناديق الاقتراع وتجاوز حالة الانسداد من خلال تعزيز إرادة الناخب.