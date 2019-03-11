تبرئة إندونيسية من قتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية بسبب «تعليمات»

أفادت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية (برناما)، اليوم الاثنين، بأن المرأة الإندونيسية المتهمة بالاشتراك في قتل الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون قد تم تبرئتها من جميع التهم المنسوبة إليها.

وخرجت ستي عائشة، 27 عاما، من المحكمة العليا وهي حرة بعد أن قال ممثلو الادعاء في ماليزيا للمحكمة إنهم تلقوا تعليمات بإسقاط تهمة القتل عنها، في تحول شديد عن إجراءات المحاكمة في أغسطس الماضي.

وكانت كاميرات المراقبة قد التقطت صورا لكل من الفيتنامية دوان ثي هوانج، 30 عاما، وستي عائشة خلال قيامهما برش غاز الأعصاب "فِي.إكس" على وجه كيم جونج نام بمطار في كوالالمبور في فبراير 2017، في عملية جريئة صدمت العالم.

ولم يتم إبداء أسباب لإسقاط تهمة القتل، ولم يتضح ما إذا كانت ستي عائشة سوف تواجه تهمة أقل تتعلق بدورها في عملية القتل.

ويصنف غاز الأعصاب "فِي.إكس"، وهو سم قاتل تم تطويره للاستخدام في الحروب الكيميائية، كسلاح دمار شامل.

وكان أحد القضاة قد خلص في أغسطس الماضي إلى أن هناك أدلة كافية على تورط المرأتين في "مؤامرة مدبرة بإحكام" مع 4 عملاء كوريين شماليين هاربين.

وأصرت المرأتان على أنهما بريئتان، وقالتا إنهما كانتا تعتقدان أنهما تشاركان في "مقلب" في برنامج تلفزيوني واقعي مقابل المال، وأنهما تعرضتا للخداع من قبل عملاء كوريين شماليين.

وعلى الرغم من ذلك، دفع ممثلو الادعاء بأن المرأتين من القتلة المدربين، وأنهما كانتا على دراية بمدى سمية المادة التي كانت بحوزة كل منهما، مشيرين إلى أن كل منهما توجهت إلى دورة مياه منفصلة عقب الهجوم مباشرة.

وكانت المرأتان تواجهان حال الإدانة الحكم بالإعدام. وتدرس الحكومة الماليزية إلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، لكن من غير المؤكد متى يتم تطبيق هذه التعديلات.