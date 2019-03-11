الصين تعلن بناء نظام لمعايير الإنترنت الصناعي بحلول عام 2020

أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية ومصلحة التوحيد القياسي الصينية إنشاء نظام جديد لمعايير الانترنت الصناعي (الإنترنت والمنصات والأمن التي تشكل البنى التحتية للإنترنت التي تربط بين الناس والأجهزة والأشياء)، وذلك بحلول عام 2020.

وذكرت الوزارة ومصلحة التوحيد القياسي – في مبدأ توجيهي صدر اليوم /الاثنين/- أنه من خلال تحقيق تكامل تكنولوجيا المعلومات وقطاع التصنيع، سيكون للإنترنت الصناعي تأثيرا شاملا وعميقا في التنمية الصناعية، وذلك من خلال تكامل تكنولوجيا المعلومات وقطاع التصنيع.

وأضاف المبدأ التوجيهي أن الصين ستعمل على صياغة المعايير الفنية للعناصر الأساسية في هذه الصناعة، بما في ذلك إدارة موارد الإنترنت والبيانات الصناعية الكبيرة، لتحقيق الهدف بحلول عام 2020.