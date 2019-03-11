زعيم الإنفصاليين في كتالونيا يرغب في عرض قضية كتالونيا على البرلمان الأوروبي

أعرب الرئيس السابق لإقليم كتالونيا كارلس بوجديمون، والذي يعيش حاليًا في المنفى ببلجيكا، عن رغبته في مواصلة النضال من أجل استقلال كتالونيا عن إسبانيا من داخل البرلمان الأوروبي.

وقالت وزيرة الرئاسة والمتحدثة باسم الحكومة الكتالونية، إلزا ارتادي، للصحفيين في برشلونة أمس الأحد، إن السياسي والصحفي السابق بوجديمون (56 عامًا) يعتزم الترشح لانتخابات البرلمان الأوروبي في 26 مايو المقبل بصفته المرشح الأبرز للتحالف الانفصالي "معًا من أجل كتالونيا".

وكتب بوجديمون، على موقع "تويتر"، بعد اجتماع لمجلس الحزب الديمقراطي الأوروبي الكتالوني: "حان الوقت لاتخاذ خطوة جديدة صوب تدويل حق كتالونيا في تقرير المصير ، مباشرة من قلب أوروبا إلى العالم أجمع".

وقالت "ارتادي"، إنه مع وجود "بوجديمون"، بصفته المرشح الأبرز، سيكون لحركة الاستقلال "صوت حر".

وأضافت أنه يجب أن تعرف أوروبا أن الانفصاليين يتعرضون للـ "قمع" من جانب إسبانيا.