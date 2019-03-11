السلطات الألمانية تجلي 70 شخصا من مبان معرضة لخطر الانهيار

نقل رجال الإطفاء في مدينة فوبرتال غربي ألمانيا 70 شخصًا إلى أماكن آمنة من العديد من المنازل التي كانت معرضة لخطر الانهيار، أمس الأحد.

وقالت إدارة المدينة إنه تم إخلاء ما إجماله ثمانية مبان، فيما أشار التقييم الأولي إلى وجود فجوات تتسع تحت المنازل وتهدد الآن استقرار المباني.

وكان سكان بأحد المنازل قد اتصلوا بخدمات الطوارئ بعد ظهر الأحد، بعد سماعهم أصوات تصدعات وتشققات غريبة ووجدوا شقوقا في الجدار.

ووجدت السلطات المزيد من الأضرار في منازل أخرى بالمنطقة بعد إجراء عملية فحص.

وأقامت الشرطة سياجًا حول المنطقة في وقت تدرس فيه قوة مهام للطوارئ الوضع لتحديد الخطوات التالية.