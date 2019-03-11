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فوكس نيوز: أكبر عدد من ضحايا طائرة الركاب الإثيوبية من كينيا وعددهم 32 شخصا

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 11 مارس 2019 - 12:42 ص | آخر تحديث : الإثنين 11 مارس 2019 - 12:42 ص

ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن أكبر عدد من ضحايا حادث طائرة الركاب الإثيوبية التي تحطمت في وقت سابق أمس الأحد، بعد إقلاعها من أديس أبابا في طريقها إلى نيروبي يحملون جنسية كينيا وعددهم 32 شخصا.

وقالت الشبكة الأمريكية إن شركة الطيران الإثيوبية أصدرت قائمة بجنسيات ركاب الطائرة وعدد القتلى، وهم 18 كنديا و9 إثيوبيين و8 قتلى من كل من الصين والولايات المتحدة وإيطاليا، و7 قتلى من كل من المملكة المتحدة وفرنسا و6 من المصريين.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن قائمة القتلى تضم أيضا 5 من ألمانيا و4 من كل من الهند وسلوفاكيا و3 من كل من النمسا وروسيا والسويد، علاوة على اثنين من كل من إسرائيل والمغرب وبولندا وإسبانيا.

وأشارت القائمة أيضا إلى وجود قتيل واحد في الحادث من كل من بلجيكا وإندونيسيا وأيرلندا وجيبوتي وموزمبيق والنرويج ورواندا والسعودية والسودان والصومال وصربيا وتوجو وأوغندا واليمن ونبيال ونيجيريا، علاوة على شخص واحد يحمل جواز سفر تابع للأمم المتحدة.


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