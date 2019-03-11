اعتقال ناشط معارض لسياسة الصين ضد الكازاخستانيين والأقليات المسلمة

اعتُقل ناشط بارز ينتقد علانية عمليات الاعتقال الجماعي التي تمارسها الصين ضد الكازاخستانيين والأقليات المسلمة الأخرى، لاتهامه بالتطرف، بحسب ما قاله محامي الدفاع عنه مساء أمس الأحد.

وجرى أمس اعتقال الناشط سيريكجان بيلاش، زعيم منظمة "أتاجورت" الكازاخستانية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، في مدينة ألماتي الواقعة بجنوب شرق كازاخستان، وتم نقله إلى عاصمة البلاد، أستانا، وذلك بحسب ما قاله 3 من أصدقاء بيلاش لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال أيمن عمروفا، محامي الدفاع عن بيلاش في مقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيق "واتس آب" الإلكتروني، إن موكله متهم بالتطرف.

وكان اسم بيلاش قد تردد كثيرا في العام الماضي، بسبب انتقاده العلني لما تقوم به الصين من عمليات اعتقال جماعي للأقليات العرقية، التي تشمل الويغور والكازاخستانيين.

ويقدر نشطاء الدفاع عن حقوق الإنسان أن هناك نحو مليون شخص من الأقليات المسلمة، محتجزون في معسكرات للتلقين السياسي والثقافي في إقليم شينجيانج بغرب الصين، في إطار حملة تقوم بها الحكومة الصينية من أجل دمجهم مع المجتمع.

وتدعم منظمة "أتاجورت" الناجين من المعسكرات وأفراد عائلاتهم، عن طريق مساعدتهم في تقديم التماس إلى حكومة كازاخستان والأمم المتحدة، ومن خلال توصيلهم بالصحفيين.