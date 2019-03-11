بلدة فينندن الألمانية تحيي الذكرى السنوية العاشرة لضحايا جريمة قتل عشوائي

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تحيي بلدة فينندن الواقعة في ولاية بادن-فورتمبرج جنوب غربي ألمانيا، اليوم الاثنين، الذكرى السنوية العاشرة لضحايا جريمة القتل العشوائي التي وقعت في إحدى مدارس البلدة.

وتقرع أجراس كافة الكنائس بالبلدة في هذا اليوم سنويا لإحياء ذكرى الضحايا.

وكان تلميذ سابق تسلل إلى مدرسة "ألبرتفيله" المتوسطة في 11 مارس عام 2009، وفتح النار على المتواجدين في المدرسة بمسدس أبيه، ما أسفر عن مقتل 8 تلميذات و1 تلميذ و3 مدرسات.

وخلال فراره إلى بلدة فيندلينجن، قتل المراهق، 17 عاما، 3 أفراد آخرين ثم انتحر.

ويحمل نُصب تذكاري بجوار المدرسة أسماء الضحايا وأعمارهم التي كان يتراوح أغلبها بين 15 و16 عاما.

ومن المتوقع أن يشارك في مراسم إحياء الذكرى وزير داخلية ولاية بادن-فورتمبرج توماس شتروبل. ومن المقرر إقامة قداسات على أرواح الضحايا في وقت لاحق.