سكان مقاطعة فوكوشيما اليابانية يترددون في العودة رغم مرور 8 سنوات على الكارثة النووية

تحاول حكومة مقاطعة فوكوشيما اليابانية أن تشجع المواطنين ، الذين تم إجلاؤهم بعد الكارثة النووية التى أعقبت زلزال اليابان المدمر فى 11 مارس عام 2011، على العودة إلى ديارهم، حيث تناضل عضوة بالمجلس المحلي من أجل إقناع أولئك الممانعين للعودة إلى ديارهم.

تاكومي تاكانو وزوجها يمضيان أسبوعين تقريبا في مقطورة بالقرب من محطة فوكوشيما النووية المعطوبة منذ أن تم رفع قرار الإخلاء بالمنطقة قبل عامين.

وكانت تاكانو، التي تم انتخابها عام 2016 كأول امرأة عضو في بلدية توميوكا في مقاطعة فوكوشيما منذ 35 عاما، واحدة من المسؤولين القلائل الذين عارضوا بشدة رفع أمر الإخلاء.

وقالت إنه "من السابق لأوانه للغاية. لكن العمدة لم يصغ"، في إشارة إلى كويتشي مياموتو عمدة بلدة توميوكا.

وأصبح بالإمكان الآن رؤية عدد من المارة في توميوكا التي كانت في وقت من الأوقات تشتهر بأزهار الكرز الرائعة، لكن هذه الأزهار تعرضت لتشوهات جراء الكارثة النووية بعدما ضرب المنطقة زلزال بقوة تسع درجات وموجات مد عاتية تسونامي في عام 2011. وتتجول الخنازير البرية والقطط وحيوانات الراكون والقردة في شوارع البلدة.

وتقول تاكانو ، التي توجد قاطرتها على بعد ثمانية كيلومترات جنوب محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، إنها وزوجها قرروا هدم منزلهم بعد أن غزاه الجرذان بعد رحيلهم.

وتقول تاكانو إن "معظم هؤلاء الذين عادوا هم رجال من كبار السن. وحتى إذا أراد الشباب العودة، فلا توجد وظائف لهم إلا بالمحطة النووية".

وقامت بلدة توميوكا ببناء مركز للتسوق، بل وتحملت تكاليف الكهرباء والماء في محاولة لإعادة السكان إلى ديارهم. غير أن المبادرة كانت غير ناجحة إلى حد كبير، إذ لم يعد سوى عشرة بالمئة من سكان توميوكا إلى البلدة.

ويشمل الرقم العمال الذين انتقلوا إلى المنطقة من أجل عملية تفكيك المحطة.

وتقول تاكانو إن برامج التعافي في المنطقة لا تقدم تصورا للسكان ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنساء. لهذا السبب قررت تاكانو وهي أم لطفلين الترشح لعضوية المجلس البلدي، وقام زوجها ، وهو عامل سابق بالمحطة النووية في مساندة مساعيها.

غير أن، تاكانو، وهي المرأة الوحيدة في المجلس المؤلف من 14 عضوا، تجد صعوبة في إحداث تغيير في البلدة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها تشعر بأن آراءها لا يتم أخذها بعين التقدير.

وتقول تاكانو التي تقود دراجة نارية من نوع هارلي ديفيدسون: «في البداية كنت أشعر بالاكتئاب الشديد، لكنني مرنة ومتفائلة".

ولم يرد مياموتو عمدة بلدة توميوكا على طلب للتعليق من قبل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وتم إجلاء سكان توميوكا إلى مناطق أخرى من فوكوشيما أو خارج المقاطعة، لذلك غالبا ما تسافر تاكانو في أنحاء المنطقة للحديث معهم.

ويخشى الكثيرون منهم العودة إلى ديارهم بسبب المخاوف من استمرار وجود تلوث إشعاعي واسع الانتشار.

وقالت: "يجب حقا الاهتمام أكثر بمشاعر أولئك الذين يريدون العودة إلى توميوكا لكن، لا يحدث ذلك".

كما تتساءل ماسومي كواتا، المرأة الوحيدة العضو في المجلس المحلى لبلدة أوكوما والمؤلف من 12 عضو والكائن بها المحطة ، عن مبادرة لتحفيز عمليات العودة.

وقالت إنني "أسأل أعضاء آخرين بالمجلس لماذا يتعين علينا أن ننفق الكثير من المال على البناء على الرغم من أن السكان لا يعودون".

ومثل الكثيرين من سكان أوكوما، تم إجلاء كواتا إلى بلدة أيزواكاماتسو الواقعة على بعد 90 كيلومترا إلى الغرب من منزلها. ومنذ ذلك الحين، غيرت تاكانو وزوجها محل الإقامة تسع مرات.

واسترجعت ذكرياتها عندما كانت تحاول العثور على مكان للإقامة في مقاطعة سايتاما ، وهي واحدة من ضواحي طوكيو ، عندما وجدت امرأة تقرع بقوة وبشكل مفاجئ على نافذة سيارتهما التي كانت لوحة ترخيصها صادرة من فوكوشيما.

وقالت إنها "سألتنا، هل أتيتم ومعكم الإشعاع؟ ... والتزم كلانا الصمت".

وتقول تاكانو إن بعض صديقاتها ومعارفها توفوا في سن الأربعينيات والخمسينيات بعدما تم إجلاؤهم، مضيفة أنهم "كانوا مرهقين للغاية خلال فترة معيشتهم التى طال أمدها فى الأماكن البديلة بعد الإجلاء".

وقال ناناكو شيميزو الأستاذ المشارك بجامعة أوتسونوميا للدراسات الدولية إن الأمر يتطلب حصول المتضررين من الحادث النووي على المزيد من الدعم.

ويقول شيميزو إنه في المجتمع الياباني "يجد الكثيرون صعوبة في بحث ومناقشة الضرر الناجم عن الحادث النووي"، مضيفًا أن ذلك يتغير نظرا لإجراء حوار أكثر صرامة.

ووافقته تاكانو الرأي، قائلة: "لا يمكننا تكرار إخفاقات الماضي"، مضيفة "لذلك نحن في حاجة إلى دفع الأمور إلى الأمام عبر الحوار مع سكاننا".