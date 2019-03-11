مقتل 16 جنديا في هجوم على مركز للجيش في غرب أفغانستان

قال مسؤولون، اليوم الاثنين، إن الهجوم الذي شنه مسلحو حركة طالبان على مركز للجيش في إقليم ولاية بادجيس بغرب أفغانستان أسفر عن مقتل ما لايقل عن 16 جنديا.

وقال العضو بمجلس الإقليم محمد ناصر نازاري، إن هناك آخرين أصيبوا في الهجوم، كما احتجز مسلحو طالبان 20 آخرين كرهائن، عقب أن هاجموا المركز في منطقة بالا مورجاب مساء أمس الأحد.

وقال رئيس مجلس الإقليم عبدالعزيز بيك لوكالة "تولو نيوز" إن 20 جنديا قتلوا وأصيب 10 آخرين وجرى احتجاز 28 كرهائن.

أعلن المتحدث باسم طالبان قاري يوسف أحمدي عن أنه جرى احتجاز 28 جنديا عقب الهجوم على 3 نقاط تفتيش في المنطقة. ونشر أحمدي صورا للجنود المحتجزين ومجموعة من الأسلحة.

وقد تصاعدت وتيرة استهداف مسلحي طالبان لمنشآت الحكومة الأفغانية والقوات الأمنية في أنحاء البلاد، مما يخلف خسائر بشرية.

وتأتي هذه الهجمات التي تستهدف منشآت عسكرية وجنودا في الوقت الذي يجري فيه ممثلو حركة طالبان، المتواجدون في الدوحة، مباحثات مع وفد أمريكي للتوصل لحل سياسي للحرب.

ومن ناحية أخرى، تعقد أفغانستان اجتماعا تشاوريا موسعا في 29 أبريل المقبل لتشكيل إجماع وطني بشأن الخطوط الحمراء لاتفاق سلام محتمل مع طالبان. وسوف يشارك في الاجتماع نحو 2000 نائب من أنحاء البلاد.