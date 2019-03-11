بريطانيا تسعى لإجراء تغييرات على اتفاق الخروج قبل التصويت الحاسم

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صرح الوزير البريطاني روبن ووكر المكلف بقضية الخروج من الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إن حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي تسعى لإجراء تغييرات في اللحظات الأخيرة على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبيل التصويت الحاسم غدا الثلاثاء.

وأخبر وزير الدولة ووكر أعضاء مجلس العموم البريطاني أن الحكومة لا تزال تسعى "لإجراء تغييرات ملزمة قانونا لمعالجة مخاوف المجلس".

وسوف تصدر الحكومة بيانا بشأن مفاوضات اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم الاثنين، وتصدر تقريرا محدثا من المستشار القانوني للحكومةبشأن اتفاق الخروج قبل افتتاح الجلسة البرلمانية يوم غد الثلاثاء.