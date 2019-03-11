ألمانيا تواصل الضغط على تركيا في مسألة منح تصاريح للصحفيين الأجانب للعمل في البلاد

ذكرت الحكومة الألمانية أنها سوف تواصل الضغط على تركيا كي تمنح الصحفيين الأجانب أوراق الاعتماد اللازمة للعمل في البلاد.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن سيبرت، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الاثنين، إنه: "بالنسبة لنا، فإن قضية الصحفيين اللذين غادرا لم تنته بمغادرتهما، وسوف نواصل تمثيل مصلحتهما".

وحث سيبرت، الحكومة التركية على إيجاد حل سريع للصحفيين الألمان والأوروبيين الذين ما زالوا ينتظرون أنباء عما إذا كان سيتم تمديد أوراق اعتمادهم أم لا ، وأشار إلى أن ألمانيا تدرك بشدة الوضع الصعب الذي تواجهه حرية الصحافة في تركيا.

وأجبر صحفيان ألمانيان، كانا قد حرما من أوراق اعتمادهما للعمل الإعلامي في تركيا، على مغادرة البلاد أمس الأحد، ما أدى إلى احتجاج المسؤولين الألمان.