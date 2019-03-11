الأمم المتحدة: مقتل 19 على الأقل من طاقمها في تحطم الطائرة الإثيوبية

لقي ما لا يقل عن 19 من موظفي الأمم المتحدة حتفهم من بين هؤلاء الذين لقوا حتفهم إثر تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية أمس الأحد، بعد وقت قصير من إقلاعها، حسبما ذكرت الأمم المتحدة في تغريدة عبر موقع تويتر.

وأبلغت عدة منظمات دولية وأممية من بينها برنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والبنك الدولي عن خسائر في الأرواح بين موظفيها، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

كانت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية أعلنت عدم وجود ناجين بين الركاب وعددهم 149 راكبا وثمانية من أفراد الطاقم، كانوا على متن الطائرة المنكوبة وهي من طراز بيونج 737، والتي تحطمت وهى في طريقها من أديس أبابا إلى نيروبي.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة في بيان أمس الأحد إن الأمين العام "يشعر بحزن عميق للخسارة المأساوية للأرواح في تحطم الطائرة اليوم بالقرب من أديس أبابا".