«فودافون نيوزيلندا» تعرض التسريح الاختياري على أكثر من 2000 موظف

ذكرت تقارير إعلامية أن شركة "فودافون نيوزيلندا"، الفرع النيوزيلندي لمجموعة الاتصالات البريطانية العملاقة "فودافون" عرضت على أكثر من 2000 من موظفيها الخروج الاختياري من الشركة في إطار خطة إعادة هيكلة قبل الطرح المتوقع لأسهم الشركة في البورصة.

وقالت متحدثة باسم "فودافون" في تصريحات لوسائل إعلام نيوزيلندية، إن الشركة تضم حوالي 2800 موظف في مختلف أنحاء نيوزيلندا، وعرضت على نحو 2200 منهم في الشهر الماضي فكرة الخروج الاختياري من العمل لديها.

واستثنت الشركة موظفي المكاتب الأمامية في مراكز الاتصالات ومتاجر التجزئة التابعة والذين يتعاملون مباشرة مع العملاء في نيوزيلندا من خطة التقاعد الاختياري.

ونقلت وسائل الإعلام النيوزيلندية عن المتحدثة باسم الشركة القول إن الشركة لم تحدد العدد الكافي من الموظفين الذين سيقبلون الخروج الاختياري لكي تتجنب خطوة التسريح الإجباري لعدد من منهم، مضيفة: "بدون شك سيكون هناك تسريح إجباري" للموظفين.

كان الرئيس التنفيذي الجديد للشركة "جاسون باريس" قد أكد في نوفمبر الماضي اعتزامه تنفيذ خطة لخفض النفقات قبل طرح أسهمها في البورصة عام 2020.

يذكر أن "فودافون نيوزيلندا" تعمل في البلاد منذ 1998 وتخدم حاليا حوالي 2.4 مليون مشترك.