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اتحاد الطيارين الإثيوبيين يقيم قداساً لتأبين طاقم طائرة الركاب المنكوبة

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 11 مارس 2019 - 10:03 م | آخر تحديث : الإثنين 11 مارس 2019 - 10:03 م

أقام اتحاد الطيارين في إثيوبيا قداساً، اليوم الاثنين، لتأبين أرواح طاقم الطائرة الإثيوبية المنكوبة، الذين لقوا حتفهم في تحطم الطائرة أمس الذي أسفر عن مصرع 157 شخصا من 35 جنسية مختلفة.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن اتحاد الطيارين الإثيوبيين عرض صور أفراد الطاقم السبعة خلال هذا القداس الذي أقيم في العاصمة أديس أبابا.

وكانت طائرة الركاب الإثيوبية قد تحطمت أمس، بعد 6 دقائق من إقلاعها، وكانت تحمل على متنها 149 راكبا و8 من أفراد
الطاقم.

ونشرت شركة الطيران الإثيوبية قائمة الضحايا، الذين جاء أكبر عدد منهم من كينيا (32 شخصا)، في حين بلغ عدد القتلى من إثيوبيا 9 أشخاص من بينهم 7 من أفراد الطاقم.


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