مسئولة أمريكية تكشف عن احتمال عقد قمة ثالثة بين ترامب وكيم

كشفت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من الأسلحة والأمن الدولي أندريا تومسون، عن أنه من المحتمل أن تُعقد قمة ثالثة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وأشارت تومسون - في تعليق أدلت به خلال مؤتمر "كارنيجي النووي" المنعقد بالعاصمة الأمريكية /واشنطن/ أوردته شبكة "إم إس إن" الأمريكية - إلى أنه لم يتم تحديد معاد القمة الثالثة أو مكانها بعد.

وكانت القمة الثانية بين الزعيمين عقدت في العاصمة الفيتنامية /هانوي/ في 27 و28 من شهر فبراير الماضي، غير أنه أنها انتهت قبل الموعد المحدد لها، دون تحقيق أي نتائج ملموسة.