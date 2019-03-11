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مستشار النمسا يدعو لوقف أية مفاوضات بشأن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 11 مارس 2019 - 2:14 م | آخر تحديث : الإثنين 11 مارس 2019 - 2:14 م

دعا المستشار النمساوي سباستيان كورتس اليوم الاثنين إلى ضرورة وقف أية مفاوضات بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي .. قائلا :"إن تركيا تبتعد أكثر عن الاتحاد الأوروبي وعن قيمه منذ سنوات".

جاء ذلك تعقيبا على منع تركيا دخول صحفيين ألمان إلى أراضيها لممارسة عملهم.

وفي السياق ذاته، قالت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل - في تصريح لها اليوم - : "إن حرية الصحافة هي حجر الزاوية في المجتمعات الديمقراطية" .. مشيرة إلى أن تقييد هذه الحرية غير متوافق مع القيم الأوروبية.

وأضافت كنايسل: "أنه من الضروري أن نحذر تركيا وأوكرانيا من هذه الممارسات ضد الصحفيين ، ونذكرهم مرة أخرى بضرورة أن يتراجعوا عن مثل هذه السياسات".

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