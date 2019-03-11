الدفاع الروسية: رصد 43 انتهاكا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 21 انتهاكًا لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 22 انتهاكًا.

وذكرت الوزارة -في بيان اليوم الاثنين- أن هذه الانتهاكات وقعت في محافظات (حلب، واللاذقية، وإدلب وحماة)، حيث إن مركز المصالحة الروسي في سوريا نفذ 2079 عملية إنسانية بإجمالي مساعدات بلغ وزنها 3296.97 طن.

وأشارت إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، حيث يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2518 مركزًا، منوهًا بأنه لم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية والبالغ 234 فصيلًا حاليًا.