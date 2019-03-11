الحزب الحاكم في إستونيا يدعو الشعبويين إلى محادثات لتشكيل ائتلاف جديد

دعا "حزب الوسط" الحاكم في إستونيا كل من "حزب الشعب المحافظ" المناهض للهجرة، وحزب "إيزاما" المحافظ لإجراء محادثات لتشكيل ائتلاف جديد، حسبما قال نائب رئيس الحزب يانوس كاريليد عبر الهاتف.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن كاريليد القول إن "حزب الإصلاح" المعارض قد "خسر فرصته"، وإن الوسط لم "يستبعد أحدا أبدا"، وقد قرر إطلاق "مبادرة سياسية".

ومن المقرر أن تجتمع قيادات حزب "إيزاما" و"حزب الشعب المحافظ في إستونيا"، اليوم الاثنين، لتقرير ما إذا كان سيتم قبول المبادرة، وسوف يكون على إيزاما الاختيار بين المبادرة من حزب الإصلاح ومن حزب الوسط.

يشار إلى أن رئيس حزب "إيزاما"، هلير-فالدور سيدر، يعتبر أن المحادثات مع حزب الوسط "واعدة بشكل أكبر" من المحادثات مع حزب الإصلاح.

وقال رئيس حزب الوسط رئيس الوزراء جوري راتاس مرارا إن حزبه لا يمكن أن يتعاون مع حزب الشعب المحافظ في إستونيا إذا لم يقم الحزب المناهض للمؤسسة بـ"تغيير قيمه".

ويواجه حزب الإصلاح الفائز في الانتخابات عقبة في تشكيل ائتلاف حاكم.