إندونيسيا تدرس المساعدة في التحقيقات بشأن حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة

قال مسؤول، اليوم الاثنين، إن إندونيسيا تدرس تقديم المساعدة للسلطات الإثيوبية في التحقيقات المتعلقة بالطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت أمس الأحد.

وقال اندريانتونو المتحدث باسم اللجنة الوطنية لسلامة النقل: "لقد عرضنا على وزارة لنقل تقديم المساعدة، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بعد ونحن مازالنا نناقش الأمر".

ويعد الحادث الذي وقع أمس ثاني حادث لطائرة من طراز بوينج 737 ماكس 8 خلال 4 أشهر، وذلك عقب تحطم طائرة تابعة لشركة ليون إير الإندونيسية منخفضة التكاليف في بحر جاوة بعد فترة قصيرة من إقلاعها في 29 أكتوبر الماضي، مما أسفر عن مقتل 189 شخصا كانوا على متنها.

وكانت اللجنة الوطنية لسلامة النقل قد توصلت لدليل على وجود عيوب فنية في الطائرة في تقريرها المبدئي.