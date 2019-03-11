أمير الحرب الكونغولي السابق بيمبا يطالب المحكمة الجنائية الدولية بتعويض قدره 76 مليون دولار

طالب نائب رئيس الكونغو السابق جون بيير بيمبا جومبو بتعويض قدره 68 مليون يورو (76 مليون دولار ) من المحكمة الجنائية الدولية، حسبما قال محاموه اليوم الاثنين.

وصدر حكم ببراءة بيمبا بعد نظر الاستئناف العام الماضي. وطالب بهذا المبلغ من المحكمة في لاهاي كتعويض عن الأعوام العشرة التي ظل معتقلا خلالها ومقابل الرسوم القضائية التي دفعها والخسائر الفعلية.

واعتقل بيمبا في أول الأمر في بلجيكا عام 2008 واتهم بالقتل والاغتصاب والاختلاس في جمهورية أفريقيا الوسطى خلال دوره كقائد أعلى لقوات التمرد في انقلاب وقع في 2002 و2003 .

ودفع بيبما ببراءته من التهم المنسوبة إليه ولكن صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 18 عاما في عام 2016 بعد إدانته في كل التهم لأن المحكمة رأت أنه كان يعلم بأن قواته ترتكب أو على وشك أن ترتكب جرائم ولم يمنعها أو يعاقبها .

وبعد عامين، ألغت المحكمة حكم الإدانة الصادر ضده بحجة حدوث أخطاء إجرائية خطيرة.