السفارة الروسية بأذربيجان: لا أثر لوجود قنبلة على متن طائرة روسية هبطت اضطراريا في باكو

أعلنت السفارة الروسية لدى أذربيجان مساء اليوم /الإثنين/ أن فحص الطائرة الروسية التي هبطت اضطراريا في مطار باكو الدولي لم يكشف عن وجود أي قنبلة على متنها.

وقال المكتب الإعلامي للسفارة - وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "الطائرة ستقلع ثانية باتجاه موسكو في النصف الأول من يوم غد /الثلاثاء/".

وكان المكتب الإعلامي لمطار "حيدر علييف" الدولي في باكو أفاد في وقت سابق اليوم بأن الطائرة "Airbus 321" التابعة لشركة "خطوط أورال الجوية" والتي كانت تنفذ رحلة من البحرين إلى موسكو هبطت اضطراريا فيه بسبب اشتباه قائد الطائرة بوجود قنبلة على متنها.